Власти Казахстана не исключают версию поджога на складе с боеприпасами

Министерство обороны Казахстана не исключает версию умышленного поджога в воинской части на юге страны. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Причины произошедшего сейчас выясняет созданная оперативно-следственная группа. Мы не исключаем различные причины. Это может быть нарушение требований безопасности, может быть самовозгорание, химическая реакция, не исключается также умышленный поджог или диверсия», --заявил министр обороны республики Нурлан Ермекбаев.

По его словам, нескольких человек по-прежнему ищут после инцидента.

Взрыв произошел из-за пожара в воинской части в казахстанском городе Тараз 26 августа около 19:00 по местному времени (16:00 мск). По данным Минобороны страны, всего с момента возгорания произошло более 10 взрывов с различным интервалом времени.

Сообщается о десятках пострадавших, по последним данным, 28 из них находятся в больницах.

По факту ЧП возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что шесть человек находятся в тяжелом состоянии после взрывов.