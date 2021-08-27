Экс-замгенсека ООН заявил, что 80% помощи Афганистану от Евросоюза не дошли до получателей

Бывший заместитель генсека ООН Пино Арлакки заявил, что 80% помощи Афганистану от Евросоюза не дошло до получателей или было «разбазарено», сообщает РИА «Новости».

Арлакки рассказал, что в 2010 году разработал и представил на рассмотрение Европейского парламента документ по согласованию гуманитарной помощи для Афганистана — «Доклад о новой стратегии Евросоюза в отношении Афганистана».

«В этом документе я сделал акцент на необходимости резкого снижения уровня коррупции, причем отнюдь не афганских властей. Все прекрасно знали, что часть международной помощи представители правительства Афганистана клали себе в карман или отправляли на счета в офшоры. Я же установил другое: 80% помощи гуманитарного и гражданского характера, направлявшейся Евросоюзом в Афганистан, не доходили до страны», — заявил Арлакки.

По его словам, помощь в Афганистан из ЕС шла в размере не менее €1 млрд в год.

«Речь шла об огромном разбазаривании средств, которые тратились на различные псевдоконсультации, ненужную деятельность многочисленных организаций, а также на «реализацию» проектов — строительство дорог, школ, больниц, которые существовали только на бумаге. Я назвал это «легализованной коррупцией», — рассказал Арлакки.

Воровство на мнимом восстановлении Афганистана Арлакки считает одной из главных причин возвращения «Талибана (организация запрещена в России)» к власти.