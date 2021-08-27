Главный педиатр Москвы рассказал о главных ошибках родителей школьников

Существуют общие ошибки, которые многие родители совершают по отношению к своим детям-школьникам, заявил РИА «Новости» главный педиатр столичного департамента здравоохранения Исмаил Османов.

«Среди основных... я бы выделил отсутствие режима у ребенка, особенно это касается времени утреннего пробуждения. Кроме того, отсутствие должного серьезного настроя у ребенка, особенно это касается детей, не посещавших дошкольные учреждения и не умеющих находиться в сосредоточенном состоянии 30-35 минут. Важно сформировать безусловный авторитет учителя, выполнение его требований в полном объеме», - сказал врач, уточнив, что лучше игрушки в школу с собой не давать.

По словам Османова, еще одна частая ошибка родителей — общий отпуск во время учебы ребенка, который неизбежно нарушает образовательный процесс. График каникул известен заранее, и ничто не мешает вам всей семьей подготовиться к отдыху без лишнего стресса.

Врач также рекомендовал задуматься о горячем питании в школе, а также своевременно вакцинироваться от детских и «общественных» болезней — например, от ветрянки, бактериальных инфекций — коклюша, пневмококка, и других.

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