В «Талибане*» рассказали о количестве погибших при взрывах боевиков

В «Талибане (организация запрещена в России)» рассказали о количестве погибших при взрывах в Кабуле боевиков, сообщает Reuters.

«Мы потеряли больше людей, чем американцы», — рассказал представитель талибов.

По его словам, в результате терактов талибы потеряли 28 человек.

Ранее число погибших в результате терактов в Кабуле превысило 100 человек.

В четверг, 26 августа, несколько взрывов произошли рядом с аэропортом Кабула. Террорист подорвал себя рядом с гостиницей Baron Hotel, где останавливаются иностранцы. Второй взрыв произошел недалеко от здания МИД Афганистана. СМИ также сообщали, к трагедии причастна террористическая группировка ИГ (организация запрещена в России).

По последним данным Минздрава Афганистана, погибли 90 человек, более 150 получили ранения.

Жертвами атаки стали 12 американских морских пехотинцев и медик ВМФ США.

Президент США Джо Байден заявил, что США «не забудет и не простит» виновников терактов в аэропорту Кабула — они будут наказаны сполна.