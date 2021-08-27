Талибы* разрешили продолжить эвакуацию гражданских из Кабула после 31 августа

Движение «Талибан (организация запрещена в России)», захватившее власть и большую часть территории Афганистана, разрешило продолжить эвакуацию гражданского населения из Кабула после 31 августа, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на официального представителя движения Забиуллу Муджахида.

«Да, даст Бог. У нас нет проблем с мирными жителями», — заявил Муджахид.

По словам представителя талибов, новое правительство Кабула много раз предупреждало жителей города и американцев о том, что эвакуация будет опасна.

«Мы говорили американцам, чтобы они не вывозили мирных афганцев с собой и не заставляли их покинуть страну», — пояснил Муджахид.

Ранее стало известно, что один из взрывов в Кабуле контролировался войсками США.

Террористическая организация ИГ (организация запрещена в России) подтвердила свою ответственность за два взрыва и стрельбу возле аэропорта Кабула.

Террорист движения подорвал себя рядом с гостиницей Baron Hotel, в которой останавливаются иностранцы. Второй взрыв произошел недалеко от здания Министерства иностранных дел Афганистана.

Жертвами атаки стали 11 американских морских пехотинцев и медик ВМФ США, еще 15 военнослужащих пострадали.

Ситуация в Афганистане обострилась после того, как 15 августа боевики радикального движения «Талибан» заявили о захвате власти в стране и взятии Кабула.