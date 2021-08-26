Полицейские в прямом эфире задержали блогеров, распыливших баллончик в лицо женщине

Сотрудники правоохранительных органов в прямом эфире задержали треш-стримеров, которые забрызгали женщину в Измайловском парке из газового баллончика, сообщает РЕН.ТВ

На опубликованных в сети кадрах видно, что группа молодых людей в квартире записывала стрим. В этот момент к ним в квартиру ворвались сотрудники полиции, после чего началось задержание. В пресс-службе главного управления МВД по Москве информацию о задержании хулиганов подтвердили.

«В ходе мониторинга сети Интернет полицейскими был выявлен видеоролик, на котором неизвестный распыляет в сторону женщины предположительно из газового баллончика неустановленное вещество. В настоящий момент указанные лица для разбирательства доставлены в отдел полиции», — сообщили правоохранители.

Видеоролик, на котором молодые люди в Измайловском парке забрызгала прохожую женщину из газового баллончика, появился в сети 26 августа. На видео молодые люди нецензурно выражались в адрес женщины и говорили, что брызнули ей в лицо «перцем».

Позднее в Telegram-канале столичной прокуратуры сообщили, что Измайловская межрайонная прокуратура поручила органам полиции провести по этому поводу процессуальную проверку.

Ранее неизвестный распылил содержимое газового баллончика в одной из школ Новокузнецка. После этого были госпитализированы 11 детей, а остальных школьников эвакуировали.