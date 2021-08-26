Кашпировский дважды проиграл суд из-за фото с «котом-экстрасенсом»

Останкинский районный суд отклонил второй, поданный из-за коллажа «кот-экстрасенс», иск психотерапевта Анатолия Кашпировского к Первому каналу, передает РИА «Новости».

Во втором иске Кашпировский просил удалить фото и запретить СМИ его дальнейшее распространение. При этом психотерапевт потребовал возмещение морального ущерба — 500 тыс. рублей и компенсацию судебных расходов — 80 тыс. рублей. В удовлетворении иска ему было отказано.

Причина обращения Кашпировского в суд не раскрывается. Предположительно это связано с выпуском «Вечернего Урганта» от 14 апреля 2020 года — в нем ведущий программы высмеял новость о том, что психотерапевт начал проводить оздоровительные сеансы через интернет. Представитель Первого канала Лариса Крымова отказалась комментировать «Газете.Ru» суть иска.

Ранее сообщалось, что коллаж с фотографией Кашпировского показали в шоу «Вечерний Ургант» на Первом канале в сюжете о «коте-экстрасенсе» из Благовещенска. Телеведущий Иван Ургант продемонстрировал изображение, где портрет Кашпировского был совмещен с фото кота. Психотерапевт решил подать иск о защите чести, достоинства и деловой репутации. Адвокат Кашпировского заявил, что его клиент не давал разрешение на использование личной фотографии в передаче. Первый суд Кашпировский проиграл.