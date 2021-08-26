Китай призвал ВОЗ проверить лаборатории США в поисках происхождения COVID-19

Постоянный представитель Китая при ООН Чэнь Сюй призвал Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) проверить американские биолаборатории в Форт-Детрике и университете штата Северная Каролина, чтобы выяснить, являются ли они источниками происхождения коронавируса. Об этом сообщила газета Global Times.

«Если кто-то настаивает, что вопрос о лабораторной утечке остается открытым, то такие лаборатории, как в Форт-Детрике и в университете штата Северная Каролина, должны быть подвергнуты открытому расследованию», — говорится в обращении Чэня.

По данным издания, Китай впервые подал такой запрос в ВОЗ. К обращению Чэнь Сюя также приложено коллективное письмо 25 млн китайских интернет-пользователей.

Отмечается, что в Форт-Детрике находится Научно-исследовательский институт Сухопутных войск США имени Уолтера Рида, ведущий биомедицинские исследования, в том числе инфекционных заболеваний.

Ранее американские спецслужбы не смогли прийти к четкому выводу о происхождении коронавируса — об этом говорится в отчете национальной разведки, представленном президенту Джо Байдену, но который пока не обнародован.