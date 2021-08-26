Российские учителя предпочли бы получить на 1 сентября только один букет

Большинство учителей (82%) предпочли бы получить один букет от всего класса на первое сентября, следует из опроса сервисов Delivery Club и ResearchMe, поступившего в «Газету.Ru».

При этом 29% учителей ранее просили свои классы дарить один букет или не дарить цветы вообще, однако более половины (75%) признались, что эта просьба не дала эффекта.

По данным опроса, 77% респондентов на 1 сентября чаще всего получают цветы. На втором месте — конфеты (18%), а на третьем — ничего (9%). Около трети педагогов уточнили, что получают в День знаний больше десяти букетов, однако в 21% случаев там не бывает их любимых цветов.

Между тем большинство опрошенных (67%) считает, что на сэкономленные от покупки цветов деньги можно купить что-нибудь в класс. 29% потратили бы средства на экскурсии или билеты в театр, а 9% направили бы их на благотворительность.

«Первое сентября — один из самых знаменательных дней в году для каждого школьника и его родителей. Заметно, что отношение россиян к цветам на День знаний остается традиционным — дети и родители по сей день дарят учителям много букетов. Однако данные нашего исследования показали, что есть почва для изменений этих традиционных устоев», — заключили в пресс-службе Delivery Club.