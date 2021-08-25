Болеющий COVID-19 отец троих детей из Тулы совершил самоубийство

40-летний Алексей Тюрин из Тулы покончил с собой, когда ему отказали в помощи в больнице, куда он пришел лечится от коронавируса. Об этом сообщает Myslo.

В публикации Любовь, жена погибшего, утверждает, что Алексей за несколько недель до этого заболел и пытался лечится самостоятельного. Когда мужчина пришел в больницу, он попросил врачей подключить его к аппарату искусственной вентиляции легких, но медики отказались это сделать.

Когда Алексею стало хуже, его в итоге увезли в госпиталь. Любовь отмечает, что каждый день созванивалась с мужем, который утверждал, что ему становится все хуже, а лечение не помогает.

В последний раз Алексей позвонил жене вечером 11 августа и сообщил, что ему очень больно и трудно дышать. Спустя час врачи сообщили Тюриной, то ее муж был обнаружен под окнами палаты.

В Минздраве Тульской области сообщили, что по данному факту была организована ведомственная проверка.

Ранее пациент омской больницы, у которого выявили коронавирусную инфекцию, покончил с собой.