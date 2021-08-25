СК возбудил дело о взятках в криптовалюте за диссертации в МПГУ

Следственный комитет по ЦАО Москвы возбудил уголовное дело в отношении нескольких сотрудников МПГУ о получении и даче взяток. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источник в СК России.

В публикации отмечается, что во взяточничестве подозреваются заведующей кафедры социальной педагогики и психологии Института педагогики и психологии МПГУ Елена Леванова, старший преподаватель кафедры Ксения Плешакова и ученый секретарь диссертационного совета вуза Владимир Плешаков.

В отношении Левановой также возбуждено дело по статье 159 Уголовного кодекса России (мошенничество).

Издание отмечает, что по версии следствия Леванова получила взятку в 384 тысячи рублей от соискателя кандидатской ученой степени. Деньги ей были переведены посредниками Ксенией Плешаковой и Владимиром Плешаковым.

За 384 тысячи соискательница могла иметь возможность отвечать на заранее подготовленные ею же вопросы во время защиты диссертации.

Ранее СК по Республике Татарстан возбудил уголовное дело в отношении сотрудников казанского метрополитена, которых заподозрили в майнинге криптовалюты.