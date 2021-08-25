Ученые назвали число заболевших COVID-19 среди привитых

Группа ученых из Нидерландов проанализировала статистику заболеваемости COVID-19 среди большой группы вакцинированных медицинских работников и выявила, что после прохождения полного курса процент заболевших составил менее одного процента. При этом во всех случаях заболевания был выявлена «дельта»-штамм коронавируса. Результаты исследования опубликованы на сервере препринтов medRxiv.org.

В соответствии с рекомендации Центров по контролю и профилактике заболеваний, исследователи анализировали только так называемые прорывные инфекции. То есть, случаи симптоматического заболевания, которое проявлялось более чем через 14 дней после введения второй дозой вакцины. При этом в качестве критерия бралось условие того, что за 45 дней или более до этого у человека не было выявлено положительного результата на коронавирус.

Результаты анализа продемонстрировали, что из 24 706 человек, которым ввели полный курс мРНК- или векторных вакцин, заболел 161 человек, что составляет 0,65% от всех привитых.

Ранее в центре «Вектор» сообщили, что после прохождения полного курса вакцинации от COVID-19 заболели менее 1% привитых.