Члена якудза приговорили к смертной казни в Японии

Окружной суд префектуры Фукуока в Японии приговорил 74-летнего лидера преступного синдиката Номора Сатору к смертной казни через повешение. Об этом сообщает Independent.

Его сообщник Фумио Таноуэ, также принадлежащий к якудза, был приговорен к пожизненному лишению свободы.

Судом было установлено, что Номора и Таноуэ виновны в организации четырех убийств, причем Номора непосредственно давал приказ об организации одного из них. По версии следствия, первым был убит глава рыбацкого кооператива в городе Китакусю. После этого преступники убили офицера полиции в Китакусю, медсестру, работавшую в клинике, где лечили Номора, а также родственника убитого лидера кооператива.

При вынесении приговора судья отметил, что преступления были совершены с особой жестокостью.

«Я просил справедливого приговора. Но это совершенно несправедливо. Вы будете жалеть об этом всю оставшуюся жизнь», — сказал подсудимый суду в своем последнем слове.

Япония — одна из немногих развитых стран, в которых сохраняется смертная казнь. Помимо Японии, из развитых стран, преступников казнят в США, Тайване и Сингапуре.

В 2018 году в Японии были казнены все лидеры религиозной организации «Аум Синрике (организация запрещена в России)», известной на весь мир терактом в Токийском метро в 1995 году.