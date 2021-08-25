Бельгийке запретили посещать зоопарк из-за романа с шимпанзе

В бельгийском городе Антверпене постоянной посетительнице запретили вход в зоопарк из-за «нездоровых отношений» с шимпанзе по кличке Чита. Об этом сообщает Independent.

Сообщается, что Ади Тиммерманс ходила к обезьяне на протяжении четырех лет. По ее словам, они махали друг другу руками и слали воздушные поцелуи. В шутку женщина отметила, что завела роман с шимпанзе.

Работники зоопарка объяснили Тиммерманс, что когда животное слишком сосредоточено на людях, у него пропадает интерес к своему виду, с которым у самца могут начаться отношения. Однако частые походы женщины к обезьяне продолжились, и администрация учреждения запретила Тиммерманс посещения зоопарка.

Женщина была возмущена данным решением. Она отметила, что кроме шимпанзе у нее никого нет.

Ранее сообщалось, что в США женщина воссоединилась с своим котом пропавшим 6 лет назад.