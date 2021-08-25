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Мать мальчика с аутизмом, подвергшаяся побоям, пожаловалась на нерасторопность полиции и видеомонтаж

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Видеозапись инцидента с избиением семьи ребенка с аутизмом в вагоне метро, появившаяся ночью 24 августа в Telegram-канале «Медиакиллер», содержит признаки монтажа, сообщила «Газете.Ru» мать ребенка Анна С.

С полной видеозаписью высокого качества ей удалось ознакомиться ночью 24 августа в 1-м отделе ОВД на Московском метрополитене. «Куда-то исчез ключевой момент — когда муж первым получает удар в голову, в результате которого затем бьется затылком о стену вагона», — рассказала пострадавшая.

По ее словам, супруг пришел ей на помощь, когда обидчики уже схватили Анну за волосы. Она пожаловалась на проявившиеся синяки на руках, а также боль в районе кожи головы от таскания за волосы. Ее муж получил более значительные травмы. «Он старается не жаловаться, но говорит, что очень болит нос», — сообщила Анна.

Она опасается, что муж получил сотрясение мозга в результате удара в голову. Установить или опровергнуть такой диагноз в травмпункте на улице Академика Семенова, куда пара обратилась сразу после происшествия, отказались.

«Врач просто не стал проверять мужа на наличие сотрясения — сказал, что он не нейрохирург», — сообщила пострадавшая.

Полиция также не проявляет никакой активности для защиты интересов семьи, утверждает пострадавшая: пообщаться со следователем Анна и ее муж надеются до конца недели, а дать подробные объяснения с инспектором ОВД по метрополитену ей удалось только через два дня после инцидента. Там ей сообщили о том, что предполагаемые нападавшие написали встречное заявление о нанесении побоев по статье 611 КоАП.

Напомним, что инцидент между станциями «Ольховая» и «Румянцевская» произошел между двумя семьями. Сын Анны, 12-летний Иван, у которого диагностировано расстройство аутистического спектра, расположился напротив родителей и снимал поездку на мобильный телефон, заняв сразу несколько мест в вагоне.

Появившаяся семья из молодого человека, девушки и старшей по возрасту женщины в резкой форме потребовала от мальчика подвинуться. По словам Анны, не дожидаясь, пока Иван уступит место, молодой человек сел прямо на ее сына. В результате возникла словесная перепалка, закончившаяся дракой. Полиция проводит по данному инциденту доследственную проверку.

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