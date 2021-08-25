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Названы регионы с наибольшим оттоком россиян

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В 2020 году в России на максимально низком за девять лет уровне оказалась внутренняя миграция. Чукотка, Коми, Магаданская и Мурманская области лидируют среди регионов страны по оттоку населения, сообщает РБК со ссылкой на данные Росстата.

В прошлом году 3,52 млн. человек переехали из одного региона России в другой, при этом в 2019 году такой показатель составил 4,04 млн.

Внутренними мигрантами Росстат считает граждан, которые сменили регион регистрации по месту жительства или месту пребывания.

«В период пандемии перемещения между регионами не могли не снизиться», — добавил политолог-регионалист Ростислав Туровский.

В прошлом году соотечественники продолжали переезжать с севера на юг и с востока на запад. В числе лидеров по сальдо внутренней миграции южные субъекты, как Севастополь, Адыгея, Краснодарский край и Крым, а также Ленинградская область, Подмосковье, Краснодарский край и Тюменская область.

По статистике ведомства, наибольший отток населения в 2020 году наблюдался в Еврейской автономной области, Северной Осетии, Хабаровском крае, Томской и Омской областях, в Забайкальском крае.

Ранее россияне назвали лучшие для переезда города. Основными причинами переезда 38% назвали карьерный рост и высокую зарплату.

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