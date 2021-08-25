Глава Минобрнауки анонсировал отставку ректоров двух крупных вузов

Глава Минобрнауки Валерий Фальков заявил, что ректоры двух крупных университетов в России в ближайшее время уйдут в отставку. Об этом сообщает «Коммерсант».

По его словам, они продолжат работать на других должностях.

«Во многих университетах, в том числе и в ведущих, сроки полномочий ректоров подошли к завершению… Поэтому будут новые кадровые изменения — в самое ближайшее время мы вновь анонсируем новое назначение в двух известных университетах»,— сказал он.

Фальков подчеркнул, что с обоими ректорами у ведомства нормальные отношения, и «это никакая не «чистка».

Ранее Фальков заявил, что все студенты должны иметь равный доступ к образованию, вне зависимости от того, вакцинированы они или нет. При этом министр подчеркнул, что университеты должны обеспечить как очный, так и дистанционный форматы обучения.

Минобрнауки опубликовало рекомендации подведомственным вузам относительно обучения студентов с сентября этого года. Ведомство посчитало целесообразным перевести студентов, которые не прошли вакцинацию от коронавируса, на удаленное обучение.