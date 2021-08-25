Спасатели обеспечат экологическую безопасность при подъеме рухнувшего на Камчатке Ми-8

Специалисты отряда ликвидации аварийных разливов нефти (ЛАРН) прибыли на Курильское озеро, на дне которого находится разбившийся вертолет Ми-8. Об этом сообщили РИА Новости в МЧС Камчатского края.

Сейчас вертолет лежит на глубине около 120 метров.

«Для обеспечения экологической безопасности на Курильском озере находятся специалисты ЛАРН. С собой у них имеется сорбент и боновые заграждения, чтобы в случае утечки топлива оперативно устранить загрязнение водной поверхности. Для подъема фюзеляжа вертолёта задействованы специалисты министерства обороны», -— заявили в ведомстве.

Специалисты находятся на месте крушения уже несколько дней, ранее были проведены подготовительные мероприятия к подъему вертолета.

Вертолет с туристами на борту разбился на Камчатке утром 12 августа. Воздушное судно упало в озеро. На борту Ми-8 находились три члена экипажа и 13 пассажиров, один из них ребенок. Восьмерым удалось спастись. Упавший Ми-8 находился в исправном состоянии — он проходил капитальный ремонт в прошлом году. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Ранее стало известно, что родственники погибших в авиакатастрофе на Камчатке опознали их тела.

Семьям погибших должны выплатить по 3 млн рублей — 2 млн положены родственникам погибших в соответствии с страховыми условиями, и 1 млн руб. от авиакомпании «Витязь-Аэро», которой принадлежал разбившийся вертолет.