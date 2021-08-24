СК возбудил два уголовных дела после избиения пациентки ярославскими медиками

Следственный комитет возбудил два уголовных дела по факту избиения женщины в лифте жилого дома работниками психиатрической бригады. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу СК по Ярославской области.

«Возбуждены два уголовных дела — ч. 1 ст. 115 УК РФ «Умышленное причинение легкого вреда здоровью», ч. 1 ст. 128 УК РФ «Незаконная госпитализация в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь», — рассказали в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что Администрация Ярославской областной психиатрической больницы уволила напавших на пациентку сотрудников и провела внутреннюю проверку, по результатам которой было направлено заявление в МВД.

Главный врач медицинского учреждения Александр Петров заявил, что пострадавшую осмотрели специалисты — ее физическое состояние не вызывает опасений.

Бригада медиков напала на женщину 23 августа во Фрунзенском районе Ярославля .

На опубликованных в сети кадрах с камер видеонаблюдения запечатлены двое мужчин, заталкивающих женщину в кабину, она при этом сопротивляется. Как только двери лифта закрываются, санитары наносят ей несколько ударов по голове и животу.