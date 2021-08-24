В Австралии обнаженная и измазанная кровью зоозащитница ворвалась в бутик

В Австралии известная зоозащитница Таш Петерсон обнаженной забежала в бутик французского модного дома Louis Vuitton в знак протеста убийства животных ради одежды. Об этом сообщает местный портал 7news.

Инцидент произошел в городе Перт. Активистка, обмазавшись собственной менструальной кровью забежала в магазин. В руках у нее был плакат с надписью: «Если ты не веган, ты насильник животных».

В течении двух минут Петерсон бегала от охранников, выкрикивая лозунги — при этом в бутике было много клиентов. «Представьте, сколько животных убили ради кожаной сумки, пуховика или шерстяного джемпера. Louis Vuitton несет ответственность за убийство коров, овец, коз, лис, норок, уток и гусей», — кричала она.

В результате охранникам удалось поймать девушку, они порвали ее плакат и выпроводили ее на улицу. Как написала сама Петерсон у себя в Instagram, кровь на ее теле была символом кровопролития при убийстве животных.

Между тем в мае 2021 года активистка устроила еще одну акцию — Петерсон ворвалась в рыбный ресторан и стала обвинять посетителей заведения в «рыбном холокосте». Она кричала «Рыба тоже хочет жить! Рыбе тоже больно!» и желала посетителям, чтобы еда стала им комом в горле.

После этого власти города Перт вручили ей предписание на запрет посещения ресторанов, кафе и баров штата. В случае нарушения ей грозит штраф до $10 тыс.