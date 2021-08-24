Талибы* запретят эвакуацию из Кабула после 31 августа

Все, кто желают покинуть Афганистан, должны сделать это не позднее 31 августа. Об этом в ходе пресс-конференции в Кабуле заявил официальный представитель радикального движения «Талибан (организация запрещена в России)» Забихулла Муджахид. Трансляцию его выступления вел телеканал Al Jazeera, сообщает ТАСС.

Талибы объявили о полном захвате Афганистана 15 августа. После этого из страны начался массовый исход беженцев и эвакуация западных дипломатических миссий и сотрудников компаний. Представитель «Талибана» Сухейл Шахин объявил, что вывезти людей и технику американцы должны до 31 августа, в противном случае талибы будут расценивать присутствие американцев как оккупацию.

Ранее член Палаты представителей США от Демократической партии и глава комитета по разведке Адам Шифф заявил, что сомневается в возможности эвакуировать американских граждан, военнослужащих и их афганских помощников из Афганистана до 31 августа.