Россияне выбрали имя для спасенной в Якутии белой медведицы

Спасенную в Томпонском районе Якутии белую медведицу, которая теперь живет в Московском зоопарке, назовут в честь места, в котором ее нашли — Томпа. Об этом сообщается на сайте правительства Якутии.

Имя для медведицы выбрали сами россияне, проголосовав на сайте «Активный гражданин». Им было предложено выбрать между кличками Томпа и Айталина, что переводе с якутского означает «судьба путешествия».

«23 августа стали известны результаты голосования. Наибольшее количество голосов набрало имя Томпа – этот вариант поддержали почти 72 тысячи граждан, что составляет 44% от общего числа голосов. За имя Айталина отдали голоса 38% граждан. Остальные участники либо предложили свои варианты имени, либо затруднились с выбором», — говорится в сообщении.

Томпу 11 мая обнаружили местные жители. Медведица вышла к поселку Джебарики-Хая – в тысяче километров от Ледовитого океана. Ветеринар зоопарка Орто-Дойду осмотрел животное и выяснил, что ей около трех лет. Томпа была истощена и потеряла один клык. 23 мая медведицу доставили в Московский зоопарк.

Ранее в зоопарке Ростова-на-Дону впервые за 32 года родился белый медвежонок. Его родителями стали медведи Комета и Айона. Малыш появился на свет весом около 500 граммов.