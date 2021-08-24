На Украине открыли кофейню с символикой СС

В украинском городе Черновцы на была открыта кофейню с символикой СС. Об этом сообщается в Telegram-канале «Украина в шоке».

Заведение находится в здании бывшей синагоги. Администраторы использовали необычный шрифт для букв S на логотипе названия, который напоминает символику, использовавшуюся нацистской партии Третьего рейха.

В Киеве 28 апреля прошел «Марш вышиванок», посвященный годовщине создания дивизии СС «Галичина» в годы Второй мировой войны. Следователи на Украине возбудили уголовное дело по статье «изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганда коммунистического и нацистского тоталитарных режимов». 30 апреля президент Украины Зеленский выступил с осуждением этого марша.