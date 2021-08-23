Глава Башкирии рассказал, что помолился перед визитом Путина

Глава Башкирии Радий Хабиров рассказал, как настраивался на встречу с президентом России Владимиром Путиным. Воспоминаниями он поделился во время пресс-конференции с участвующей в чемпионате WorldSkills Russia сборной республики, фрагмент опубликован на его странице в социальной сети »ВКонтакте».

По словам главы республики, он «нашел свой рецепт, как справиться со стрессом».

«Мы стоим, ждем его приезда на улице. Я вроде абсолютно спокоен, но вижу, едет кортеж президента, я начинаю волноваться сильно. Понимаю, что к нам едет великий человек, глава нашего государства», — заявил Хабиров.

В этой непростой ситуации главе Башкирии, по его словам, «как всегда в таких случаях, помогла молитва»:

«Вот три-четыре слова молитвы сказал, несколько раз повторил — и успокаиваешься», — заверил политик.

Президент России Владимир Путин 6 августа посетил с рабочим визитом республику Башкортостан. По итогам встречи Хабиров попросил включить Башкирию в проект экспериментального углеродного регулирования, а также рассказал лидеру страны о планах по привлечению инвестиций в регион.