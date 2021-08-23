Мэр Саяногорска призвал горожан ходить в баню и отхлестал себя веником

Глава администрации Саяногорска Михаил Валов попросил горожан спасти общественную баню «Енисей» и записал для них видеообращение прямо из парилки. Пост об этом он опубликовал на своей странице в Facebook.

«Сегодня городской бане нужна поддержка, так как из-за длительного прошлогоднего 6-месячного простоя, связанного с коронавирусом, баня никак не может выкарабкаться из долгов. Финансировать содержание бани из городского бюджета — запрещено. Поэтому все зависит от самих любителей бани. Частных бань и саун в городе предостаточно, но такая общественная баня в городе — только одна. Сохраним муниципальную баню вместе!» — написал он.

Текст с призывом спасти баню сопровождает видео, на котором глава города в полуголом видео бьет себя веником.

В разговоре c Life.ru Валов подтвердил, что действительно очень любит баню и посещает ее с девятидневного возраста. Он также подчеркнул, что «общественная баня — вполне приличное место, где можно не только хорошо помыться и попариться, но и пообщаться с интересными людьми».

Михаил Валов является не единственным любителем парилки от партии ЛДПР. Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев также называет себя большим любителем бани и регулярно ее посещает. Будучи кандидатом на выборах в мэры Москвы в 2013 году Дегтярев даже посетил баню вместе с лидером ЛДПР Владимиром Жириновским.