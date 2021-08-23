В Греции подтвержден второй случай смерти привитого от коронавируса

В Греции был зафиксирован второй случай смерти от коронавирусной инфекции полностью вакцинированного человека. Об этом сообщает CNN Greece.

В отделении интенсивной терапии больницы острова Закинтос скончался 77-летний мужчина, он поступил в отделение для больных COVID-19 30 июля. С 10 августа пожилой пациент оставался на искусственной вентиляции легких.

Мужчина был вакцинирован, но у него был ослаблен иммунитет из-за очень серьезного основного заболевания. По информации врачей, мужчина получал сильнодействующие лекарства, которые значительно сказывались на эффективности вакцины против коронавируса.

Про первый случай смерти пациента, полностью вакцинированного от коронавируса и не имеющего основных заболеваний, рассказал 16 августа директор второго отделения интенсивной терапии больницы «Папаниколау» в Салониках Никос Каправелос.

Ранее сообщалось, что российской вакциной от COVID-19 для животных заинтересовались более 10 стран. При этом в некоторые страны уже отправлено досье на регистрацию препарата. В частности, в Таиланд, Корею, Грецию и Венгрию.