Гидрометцентр закрыл купальный сезон в Москве и Подмосковье

Вода в Москва-реке остыла до 20˚C, и повышения температурного фона не ожидается — поэтому купальный сезон в Москве и Московской области можно считать закрытым. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда.

«Что такое купальный сезон, четкого определения нет. Но я его ассоциирую с рекомендацией врачей, которые говорят, что дети чувствуют себя комфортно в воде, когда температура 22 градуса и выше, поэтому можно говорить, что купальный сезон закончился», — сказал он.

Синоптик отметил, что превышение температурной нормы, которое прогнозируется на конец текущей недели, не сможет реанимировать купальный сезон. Вода продолжит охлаждаться из-за низких температур по ночам.

Ранее Вильфанд рассказал, что в Центральной России в ближайшие дни установится нормальная летняя погода, но местным жителям будет казаться, что пришла осень.