Выпускники МГУ рассказали, как «сломался» их однокурсник-вундеркинд

Студент Данила П, которому было 13 лет во время учебы в МГУ, в определенный момент «сломался», стал получать плохие оценки и потом много раз менял места работы. Об этом «Ленте.ру» рассказали его сокурсники и знакомые из университета.

Мать Данилы была специалистом по одаренным детям. В семь лет мальчик уже читал Гегеля, в 12 — окончил школу с золотой медалью, а в 13 поступил на факультет журналистики МГУ . При этом он не был «себе на уме» и не избегал общения с другими студентами постарше.

«Многие ребята с ним общались, некоторые даже дружили, он в вакууме точно не был», — рассказали однокурсники.

После пяти лет журфака Данила, которого считали вундеркиндом, поступил в аспирантуру в другой университет, но диссертацию так и не защитил. Порвав с наукой, молодой человек сменил несколько профессий — работал милиционером и охранником, шил военную форму.

Сейчас Даниле П. 47 лет, он работает художником по костюмам, рассказали выпускники.

Однокурсников Данилы, Евгений А., считает, что его история похожа на то, что сейчас происходит в жизни Алисы Тепляковой, сдавшей вступительные экзамены в возрасте восьми лет.

«Из него пытались сделать что-то великое, как сейчас из этой бедной девочки, а в результате ничего из него не вышло», — сказал Евгений.

Ранее сообщалось, что сдавшая в восемь лет ЕГЭ москвичка Алиса Теплякова не прошла на бюджет МГУ. При этом аттестат за девятый класс она получила в семь лет, после чего сдала предметы за 11 класс.

Отец девочки заявил, что готов оплатить ее обучение.