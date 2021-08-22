Слушать новости
Политика Бизнес Экономика Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
новости спорт #События в Афганистане #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
На Шри-Ланке наездникам запретят пьяными садиться на слонов 22:07
Зеленский потребовал у ЕС «бронежилет» от «Северного потока —... 22:05
Кержаков: вчера половина Нижнего Новгорода была на набережной, а на футбол не... 21:49
В центре Москвы BMW насмерть сбил перебегавшего дорогу мужчину 21:48
В Москве на матче по пляжному футболу задержали двух человек... 21:36
Садоводов начали эвакуировать в Свердловской области из-за угрозы пожара 21:31
МИД надеется на скорое признание ковидных сертификатов между Россией и ЕС 21:19
Ученые заявили, что хот-дог отнимает 36 минут жизни 21:03
В МИД РФ объяснили бессмысленность саммита Россия-НАТО 21:01
«Саутгемптон» возместит цену билетов болельщикам, которые опоздали на матч 20:52

Около 400 человек обратились за помощью в посольство России в Кабуле

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
afghanistan.mid.ru

Около 400 человек обратились за помощью в посольство России в Кабуле с просьбой об эвакуации. В основном, это афганцы, у которых российское гражданство. Об этом сообщил посол Дмитрий Жирнов, его слова передает ТАСС.

«Из-за бардака, который, давайте говорить прямо, произошел по вине американцев внутри Кабульского аэропорта, сейчас никаких обходных путей нет. Люди волнуются, попросили нас о помощи», - уточнил дипломат.

Обстановка в аэропорту Кабула в настоящий момент сложная. Воздушную гавань закрыли на двое суток — США хотят эвакуировать тех, кто уже находится в аэропорту. Накануне в давке перед воротами аэропорта погибли, как минимум, семь человек. В НАТО и ЕС опасаются, что до 31 августа американцы не успеют эвакуировать всех имеющих разрешение на въезд в США афганцев — по данным СМИ, их может быть около 60 тыс. человек.

Ранее советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что существует реальная угроза террористической атаки на аэропорт Кабула со стороны ИГ (организация запрещена в России). До этого CNN сообщило, что американские военные прокладывают альтернативные маршруты в аэропорт столицы Афганистана из-за угрозы, которую представляет террористическая группировка.

Все новости на тему:
События в Афганистане
Поделиться:
Скопировать ссылку
Подписывайтесь на наш канал @gazeta.ru в Telegram
Подписаться
Картина дня
Талибы* объявили об отправке сотен бойцов в Панджшер
«Вопросы по поводу Дзержинского и Ленина лучше не поднимать. В стране хватает проблем»
Глава СПЧ призвал оставить в покое памятник Дзержинскому
Инфляция, выплаты, прививки: о чем говорил президент на встрече с «Единой Россией»
Путин поручил выплатить военным и пенсионерам по 15 и 10 тыс. руб.
Зеленский потребовал у ЕС «бронежилет» от «Северного потока — 2»
В МИД РФ объяснили бессмысленность саммита Россия-НАТО
Зеленский наградил Меркель орденом Свободы
Садоводов начали эвакуировать в Свердловской области из-за угрозы пожара
Новости и материалы
На Шри-Ланке наездникам запретят пьяными садиться на слонов
Кержаков: вчера половина Нижнего Новгорода была на набережной, а на футбол не пускают
В центре Москвы BMW насмерть сбил перебегавшего дорогу мужчину
В Москве на матче по пляжному футболу задержали двух человек с оппозиционным флагом Белоруссии
МИД надеется на скорое признание ковидных сертификатов между Россией и ЕС
Ученые заявили, что хот-дог отнимает 36 минут жизни
«Саутгемптон» возместит цену билетов болельщикам, которые опоздали на матч
МИД: Россия не будет уговаривать ОБСЕ наблюдать за выборами в Госдуму
Пентагон обратился к авиакомпаниям США с просьбой помочь эвакуированным из Афганистана
Боец UFC: Хабиб побил всего трех приличных бойцов, как его можно считать величайшим?
Тренеру теннисистки Плишковой не дают американскую визу для участия в US Open
В Белом доме предупредили об угрозе атаки ИГ* на аэропорт Кабула
Вице-президент «Ювентуса» отреагировал на возможный уход Роналду из клуба
Талисмана ПМЭФ-2021 краба Юрия отпустили в море
Снежный волейбол может войти в программу ОИ-2026
Шесть человек погибли в ДТП в Ростовской области
Роналду хочет уйти из «Ювентуса» и попросил не ставить его на игру с «Удинезе»
Военных привлекли к тушению крупного пожара в Самарской области
Все новости
«В сознании, пытается говорить»: как девочка провела четыре дня в лесу одна
Смоленские власти рассказали о состоянии девочки, которая провела четверо суток в лесу
«Были в Лондоне и Париже, здесь намного лучше». За что арабские туристы полюбили Россию
Поток туристов из арабских стран в Россию вырос втрое
«Дали отпор СССР, дадим и талибам*»
Лидер Панджшерского сопротивления ответил на ультиматум «Талибана»*
«Не живет, а платит»: Аксенов рассказал о квартире Зеленского
Аксенов похвалил Зеленского за регулярную оплату недвижимости в Крыму
«Давление на РФ должно сохраняться»: о чем Зеленский попросил Меркель
Меркель напомнила России о возможных санкциях из-за «Северного потока — 2»
США нацелят «умную» ракету на Калининград
Новая американская противорадиолокационная ракета AARGM-ER начнет дуэль с «Бастионом» и «Искандером»
Жители Тюмени прощаются с убитой школьницей и ее дядей
Tesla врезалась в Сенат США
Сенаторы США обвиняют Tesla в маркетинговом обмане
Рубль упал вслед за нефтью: как защитить свои деньги в такой ситуации
Эксперты дали прогноз по ценам на нефть и курсу рубля
«Одной клубникой сыт не будешь»: откажется ли «Талибан»* от производства наркотиков
Почему эксперты не верят, что «Талибан»* победит наркотрафик
Собака помочилась: новый поворот в деле «Тамам Шуд»
В деле Сомертонского человека появился новый свидетель
Что происходит в Кабуле спустя неделю после захвата талибами*
США закрыли аэропорт афганской столицы на двое суток
2 в 1: в России хотят создать одну вакцину от гриппа и коронавируса
Центр им. Гамалеи проведет испытания вакцины с несколькими штаммами вирусов
Найдена ошибка?
Закрыть
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях