Около 400 человек обратились за помощью в посольство России в Кабуле с просьбой об эвакуации. В основном, это афганцы, у которых российское гражданство. Об этом сообщил посол Дмитрий Жирнов, его слова передает ТАСС.

«Из-за бардака, который, давайте говорить прямо, произошел по вине американцев внутри Кабульского аэропорта, сейчас никаких обходных путей нет. Люди волнуются, попросили нас о помощи», - уточнил дипломат.

Обстановка в аэропорту Кабула в настоящий момент сложная. Воздушную гавань закрыли на двое суток — США хотят эвакуировать тех, кто уже находится в аэропорту. Накануне в давке перед воротами аэропорта погибли, как минимум, семь человек. В НАТО и ЕС опасаются, что до 31 августа американцы не успеют эвакуировать всех имеющих разрешение на въезд в США афганцев — по данным СМИ, их может быть около 60 тыс. человек.

Ранее советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что существует реальная угроза террористической атаки на аэропорт Кабула со стороны ИГ (организация запрещена в России). До этого CNN сообщило, что американские военные прокладывают альтернативные маршруты в аэропорт столицы Афганистана из-за угрозы, которую представляет террористическая группировка.