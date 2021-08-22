МИД надеется на скорое признание ковидных сертификатов между Россией и ЕС

Заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко в интервью »Коммерсанту»

рассказал о ходе переговоров с властями Европейского союза о взаимном признании цифровых сертификатов о вакцинации от коронавируса.

Дипломат сообщил, что переговоры идут «ни шатко, ни валко». При этом, по его словам, Москва рассчитывает на то, что проблема взаимопризнания будет урегулирована достаточно оперативно, если не вмешается политика.

«Все должны быть заинтересованы в том, чтобы граждане РФ и ЕС не были обложены дополнительными обременениями при взаимных поездках, и, в частности, туристы были не лишены возможности посещать музеи, выставки, театры, ходить в кафе, рестораны», - подчеркнул Грушко.

По его словам, несмотря на наличие ряда непростых технических моментов, у России и ЕС есть все шансы договориться по вопросу электронных COVID-сертификатов.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что российская сторона продолжает предметный разговор с Евросоюзом по теме взаимного признания сертификатов вакцинации.