В подмосковном ТЦ произошел пожар

В торговом центре 4DAILY в Мытищах в Московской области в воскресенье днем произошел пожар. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя экстренного ведомства.

В связи с возгоранием в ТЦ были эвакуированы посетители. Пострадавших в результате инцидента не было.

В здании, где начался пожар, были торговый центр 4Daily, семейный парк приключений «Zамания», фитнес-клуб и другие организации.

«В 16.59 огонь был локализован, площадь горения составляла 10 квадратных метров, в 17.01 — открытое горение было ликвидировано», — уточнили в оперативной службе.

По словам очевидцев, начали гореть батуты.

«Мы стояли на втором этаже и смотрели, как за секунды разгорается пожар. Когда мы все начали выбегать, пожар уже разгорелся сильно. За спиной уже все было черным от дыма и очень едкий дым. Летали сумки, обувь. Все выбегали в панике, страшно, конечно», — приводит Telegram-канал TVC комментарий одного из посетителей.

Согласно информации из открытых источников, подмосковный ТЦ расположен по адресу: Мытищи, улица Мира 32/2.

Для тушения огня в торговом центре привлекались 21 единица техники и 71 человек. Причина происшествия в настоящий момент неизвестна.

Ранее сообщалось, что ТЦ в Рязани мог загореться из-за случайно запущенной сигнальной ракеты. Пожар в «М5 Молл» произошел вечером 12 ноября. Площадь возгорания достигла 500 кв. м. У горящего здания обрушились крыша и часть стены.