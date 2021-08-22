В России за сутки выявлено 20 564 случая коронавируса

За последние сутки в России выявлено 20 564 новых случая коронавируса в 85 регионах, 7,6% заболевших не имели клинических проявлений болезни. Об этом сообщает Оперштаб Москвы.

Зафиксировано 762 летальных исхода, 15 414 человек выздоровели.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 6 747 087 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 176 044 смертей, выздоровели 6 019 466 человек.

Ранее 21 августа в России было выявлено 21 000 новых случаев коронавируса. Наибольшее число подтвержденных случаев инфицирования оказалось в Москве (1 852), Петербурге (1 665), Московской (1 119), Свердловской (519) и Нижегородской (502) областях.

Офтальмолог Арпине Адамян рассказала о влиянии коронавируса на зрение. По ее словам, слизистая является благоприятной средой для вируса, поскольку их кислотно-щелочной баланс совпадает. Из-за этого инфекция может долгое время находиться в слизистой глаза, поражая его поверхность. Самая частая патология при COVID-19 – это коронавирусный конъюнктивит.