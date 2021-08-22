СМИ: сбежавший из России в Японию был одет в сухую одежду

Неизвестный мужчина, который якобы переплыл 20 км морского пролива между российским островом Кунашир и японским Хоккайдо, был одет в сухую одежду, сообщает газета «Йомиури симбун» со ссылкой на местных жителей из деревни Накасибэцу.

По словам пожилого мужчины, который первым обнаружил мужчину, при россиянине был рюкзак, а одет он был в сухую спортивную одежду и обувь. При первом контакте россиянин заявил, что он приплыл с Кунашира и у него нет паспорта.

Ранее стало известно, что приплывший в Японию ради политического убежища россиянин оказался владельцем «дальневосточного гектара».

Гражданин России самостоятельно приплыл с Курильских островов на остров Хоккайдо в Японии, после чего направился в город Саппоро, чтобы подать заявление о предоставлении убежища. По данным агентства Kyodo, мужчина преодолел 20 км от российского острова Курильской гряды Кунашира до японского острова Хоккайдо. Каким именно образом он плыл, не уточняется.

Российское посольство в Японии начало проверку после сообщений в СМИ о россиянине, обратившемся к местным властям с просьбой предоставить политическое убежище.