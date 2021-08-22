Американского сенатора высмеяли в сети за танцы

Американский сенатор Чак Шумер подвергся критике в Twitter из-за видео, на котором он танцует с ведущим Стивеном Колбертом на концерте в Нью-Йорке.

«Закулисные выходки», — написал один из пользователей социальной сети.

Часть комментаторов указывала на события, происходящие в Афганистане.

«Празднуете это?», — написали несколько пользователей Twitter, прикладывая фотографии ситуации в Афганистане.

«Судя по всему, подобострастность Чака Шумера не знает границ», — прокомментировал видео другой пользователь.

15 августа радикальное движение «Талибан» (организация запрещена в России) объявило об установлении контроля над всей территорией Афганистана. Талибы контролируют и столицу страны — Кабул. Тысячи людей укрылись в столичном аэропорту, пытаясь выбраться из страны.

СМИ сообщают, что администрация президента США Джо Байдена планирует обязать крупные американские авиаперевозчики помочь с перевозкой десятков тысяч людей, которые были эвакуированы из Афганистана. Одновременно планируется увеличивать количество американских военных баз, где можно будет разместить афганских беженцев.