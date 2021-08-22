Более 200 студентов отчислены из Виргинского университета за отказ от вакцинации

Более 200 студентов отчислены из Виргинского университета в американском Шарлотсвилле за отказ от вакцинации против коронавируса, сообщает газета The Virginian Pilot.

Всего 238 человек, из которых 49 — абитуриенты, были исключены с правом повторного зачисления в университет.

«Студенты были исключены из школы после получения нескольких напоминаний по электронной почте, текстовых сообщений, телефонных звонков, звонков родителям о том, что они не соблюдают правила и должны до вчерашнего дня обновить свой статус [вакцинации — прим. «Газеты.Ru»]», — рассказал представитель университета Брайан Кой.

До среды, 25 марта, студенты также могут предоставить справки о вакцинации. При этом Виргинский университет предоставил 335 студентам разрешение на отказ от вакцинации по медицинским или религиозным убеждениям.

Ранее в Министерство образования заявили, что готовы изменить рекомендации по вакцинации студентов.