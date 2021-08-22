Критиковавший вакцинацию американский радиоведущий скончался от COVID-19

Радиоведущий из Теннесси Фил Валентайн, критиковавший правительственные меры по вакцинации населения и требования носить маски в общественных местах, скончался от COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба радиостанции в Twitter.

«Мы с сожалением сообщаем, что скончался наш ведущий и друг Фил Валентайн. Пожалуйста, поддержите семью Валентина в своих мыслях и молитвах», — говорится в сообщении.

По данным газеты Guardian, о своем диагнозе он объявил в Facebook в июле. Ведущий жаловался на кашель, заложенность носа и усталость. Он посоветовал слушателям вакцинироваться, но также заявил, что есть несколько «очень эффективных альтернатив» этому.

Ранее 34-летнего фармацевта Тантана Чжао из Чикаго, штат Иллинойс, арестовали по подозрению в продаже удостоверений о вакцинации от коронавирусной инфекции. В случае признания мужчины виновным ему грозит наказание в виде 10 лет лишения свободы по каждому из пунктов обвинения.

По данным следствия, в марте и апреле 2021 года фармацевт продал на eBay 125 подлинных сертификатов Центров по контролю и профилактике заболеваний. Каждый стоил приблизительно $10.