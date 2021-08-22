В Нью-Йорке объявлено чрезвычайное положение

Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо объявил в регионе чрезвычайное положение из-за приближающегося урагана «Генри», сообщает пресс-служба губернатора.

В борьбе со стихией задействуют 500 военнослужащих национальной гвардии. Ожидается, что ураган ударит по штату в воскресенье. Он затронет прибрежные районы, обрушившись штормовыми порывами, сильными дождями. Разгул непогоды может привести к повсеместным отключениям электроэнергии.

«Губернатор Куомо также просит президента [США Джо] Байдена объявить чрезвычайное перед тайфуном. Эта федеральная мера уполномочивает Федеральное агентство по чрезвычайным ситуациям принимать меры защиты в чрезвычайных ситуациях, включая прямую федеральную помощь жителям Нью-Йорка после «Генри» и его последствий», — рассказали в пресс-службе губернатора.

Чрезвычайное положение коснется ряда округов, включая Бронкс, Кингс, Нассау, Нью-Йорк и Квинс.

Ранее стихия ударила по Гаити, где продолжается ликвидация последствий разрушительного землетрясения: в регион пришел тропический шторм «Грейс». По данным американского Национального центра ураганов, за сутки в некоторых районах выпало 38 см осадков.