Дядя убитой в Тюмени девочки умер возле стихийного мемориала

В Тюмени, в микрорайоне Лесобаза, у стихийного мемориала убитой восьмилетней девочки скончался в результате несчастного случая ее дядя, Андрей Муравьев, сообщает портал 72.Ru.

«Это произошло вчера, в четыре утра. Как говорят свидетели, он упал. Записи с видеокамер есть. Их уже изъяли. [Силовики — прим. «Газеты.Ru»] будут разбираться. Ему было чуть за 40 лет. Когда состоятся похороны, пока неизвестно. Занимаюсь этим вопросом», — рассказала сестра убитой, Татьяна Муравьева.

Ранее серийного маньяка заподозрили в убийстве девочки из Тюмени.

В конце июня в Тюмени пропала девочка 2012 года рождения. Она ушла из дома на улице Судостроителей и не вернулась. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статьям об убийстве и халатности в отношении органов системы профилактики. В поисках принимали участие волонтеры со всей страны.