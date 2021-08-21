Число задержанных на акции в поддержку «Дождя*» в Москве выросло до девяти

Число задержанных на серии одиночных пикетов в Москве в поддержку телеканала «Дождь»* и издания «Важные истории» (признаны Минюстом РФ СМИ-иноагентами) увеличилось до девяти человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Акция проходила у здания ФСБ на Лубянке.

Как сообщил источник, последние задержанные являются студентками МГУ.

Ранее стало известно, что среди задержанных также оказалась Ксения Миронова — журналистка «Дождя» и невеста обвиняемого в госизмене советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова. Кроме того, с пикетами вышли журналисты Софья Гройсман, признанная иноагентом, и колумнист портала Life и телеканала RT Андрей Бабицкий. Они также были задержаны.

20 августа Министерство юстиции включило «Дождь» и «Важные истории» в реестр иноагентов. Кроме того, иноагентами были признаны семь журналистов: Роман Анин, Дмитрий Великовский, Роман Шлейнов, Ирина Долинина, Алеся Мароховская, Олеся Шмагун и Степан Петров.