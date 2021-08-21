Двум населенным пунктам в Самарской области угрожает природный пожар

Населенным пунктам Немчанка и Борское угрожает природный пожар, действующий в Борском районе Самарской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

В ведомстве заявили, что по состоянию на 20:00 мск продолжаются работы по тушению природного пожара в Борском районе региона.

«Спасатели предпринимают все усилия для недопущения распространения огня на населенные пункты Немчанка и Борское», — отметили в пресс-службе.

Накануне глава республики Марий Эл Александр Евстифеев ввел режим чрезвычайной ситуации в регионе из-за лесных пожаров.

Ранее спутниковые снимки, опубликованные NASA, показали, что дым от лесных пожаров, охвативших Якутию, Красноярский край и ряд других регионов, достиг Северного полюса. В сообщении NASA отмечается, что дым скрывает из вида от спутника большую часть территории, простирающейся на 3200 километров с востока на запад и на 4000 километров с юга на север. В космическом агентстве добавили, что это, возможно, первый случай в истории, когда дым от пожаров достиг полюса Земли.