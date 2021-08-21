В московской квартире произошел взрыв гранаты, есть погибшие

В квартире на северо-западе Москвы произошел взрыв гранаты, в результате чего погибли один взрослый и двое подростков, передает Telegram-канал «112».

Инцидент произошел на улице Малая Набережная.

По данным канала, гранату в квартиру принес отец детей. Он положил ее на шкаф. Сын мужчины достал ее и решил выдернуть чеку. В результате взрыва он и его отец погибли. Как заявляет «112», жертвой также стал пасынок мужчины.

Информацию о двух погибших подтвердила пресс-служба столичной прокуратуры. По ее данным, 14-летний мальчик скончался на месте. При этом мужчина, пострадавший на улице Малая Набережная, умер в автомобиле скорой медицинской помощи. В квартире во время инцидента также находился 12-летний мальчик, он пострадал, сообщается в Telegram-канале надзорного ведомства.

Как рассказал источник ТАСС в правоохранительных органах, «по предварительным данным, в квартире сдетонировало взрывное устройство неустановленного типа, возможно, самодельное», а не граната.

Прокуратура организовала проверку по факту случившегося.

Ранее три человека пострадали при взрыве гранаты в торговом центре в городе Ковров Владимирской области.