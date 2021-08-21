СПЧ обсудит с Минюстом внесение телеканала «Дождь» в список иноагентов

Совет при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) в ближайшие дни планирует обсудить с Минюстом РФ внесение телеканала «Дождь» (признан в стране СМИ-иноагентом) в реестр иноагентов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу СПЧ Валерия Фадеева.

По его словам, на это обсуждение будут приглашены представители Министерства юстиции РФ, чтобы они изложили правовую позицию ведомства.

«По результатам этого обсуждения мы будем делать свои выводы», — сказал Фадеев.

Он также сообщил, что СПЧ следит за правовой практикой применения законов об иностранных агентах.

Накануне Минюст включил телеканал «Дождь» в список СМИ-иноагентов, опубликованный на сайте ведомства.

Также 20 августа иностранными агентами были признаны издание «Важные истории» и семь журналистов: Роман Анин, Дмитрий Великовский, Роман Шлейнов, Ирина Долинина, Алеся Мароховская, Олеся Шмагун и Степан Петров.

До этого Минюст внес в реестр СМИ-иноагентов восемь журналистов, в том числе главреда «Открытых Медиа» Юлию Ярош и главреда «Проекта» Романа Баданина. «Открытые медиа» впоследствии закрылись.