Минюст внес в список иноагентов объединение журналистов «Четвертый сектор»

Минюст внес организацию журналистов-фрилансеров «Четвертый сектор» в список НКО-иноагентов.

По данным ведомства, пермская региональная общественная организация поддержки и развития медиа-проектов «Четвертый сектор» получала финансирование от филиала Фонда Фридриха Науманна за свободу (Германия) в России, а также от фонда PRO NOVA (Молдавия).

В реестре Минюста сказано, что «Четвертый сектор» занимался политической деятельностью, целью которой было «оказание влияния на выработку и реализацию государственной политики, формирование государственных органов, органов местного самоуправления, на их решения и действия».

Днем ранее Министерство юстиции внесло в список СМИ-иноагентов телеканал «Дождь».

В этот же день иностранными агентами были признаны издание «Важные истории» и семь журналистов: Роман Анин, Дмитрий Великовский, Роман Шлейнов, Ирина Долинина, Алеся Мароховская, Олеся Шмагун и Степан Петров.