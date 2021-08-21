Иммунолог заявила о вреде чрезмерного употребления чеснока и лимона при коронавирусе

Иммунолог-аллерголог Надежда Логина объяснила «Пятому каналу», почему не стоит злоупотреблять чесноком и лимоном во время заражения коронавирусом.

По ее словам, данные продукты хоть и содержат в себе витамины и полезные микроэлементы, однако могут вызвать и гастрит, поэтому их фанатичное поедание нерационально.

Специалист отметила, что что лимон и чеснок имеют бактерицидное действие, а эффективность их в укреплении иммунитета научно не доказана.

Также она напомнила история с аскорбиновой кислотой, которую в свое время рекомендовали принимать в ударных дозах во время эпидемий гриппа. В результате исследования показали, что степень тяжести течения гриппа у тех, кто принимал аскорбинку, и у тех, кто ее не принимал, практически была одинаковой.

Логина добавила, что для нормального функционирования организма, в том числе иммунной системы, человеку необходимо сбалансированное питание: в достаточном количестве употреблять витамины, микроэлементы, белки и жиры.