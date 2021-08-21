Тела погибших туристов на Камчатке доставлены в поселок

Экстренные ведомства при помощи вертолета доставили с вулкана Ключевской на Камчатке тела сорвавшихся с него туристов. Об этом заявил в Telegram-канале вице-спикер Заксобрания Красноярского края Алексей Кулеш.

Среди доставленных них тело депутата городского совета красноярского Железногорска Андрея Закалина.

«В 06.30 (02.30 мск) силами спасателей с применением вертолета Ми-8 а/к «Витязь-Аэро» доставлены тела двоих погибших в п. Ключи, переданы сотрудникам полиции», — говорится в публикации Кулеша.

17 августа во время совершения группой туристов, состоящей из 12 человек, восхождения на вулкан Ключевская сопка в Усть-Камчатском районе двое участников группы на высоте около 4,1-4,2 тыс. м оступились при спуске с ледника. Они сорвались со склона. 19 августа спасатели нашли тело одного из них на высоте 3,5 тыс. м, второго — на высоте 3,56 тыс. м.

Ранее сообщалось, что депутат из Красноярского края Закалин погиб, сорвавшись с вулкана на Камчатке.