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СМИ: талибы* избили британца и его жену при попытке эвакуации

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Sidiqullah Khan/AP

Талибы (организация запрещена в России) избили гражданина Великобритании и его жену на пути к британскому центру эвакуации из Афганистана. Об этом сообщает газета Independent.

По словам мужчины, посольство направило ему электронное письмо с инструкцией, в котором объяснялось, что ему нужно прибыть в один из отелей Кабула, где собирают британцев для их дальнейшей эвакуации. Он рассказал, что на КПП по пути к этому отелю талибы напали и жестко избили его вместе женой, приказав вернуться обратно. Теперь мужчина опасается покидать свой дом.

«Люди из МИД предписывают нам ехать в отель Baron, но на пути к нему есть три поста талибов... мы показали им наши документы, электронные письма, информацию от МИД, но талибы на нас напали, потому что знали, что мы бежим из страны», - рассказал он.

Мужчина также добавил, что трудности возникают и при проезде иностранцев в аэропорт Кабула. Туда, по его словам, беспрепятственно пропускают только американцев, поэтому гражданам Великобритании приходится сначала приезжать в другое место сбора.

15 августа талибы объявили об установлении контроля над всей территорией Афганистана. В Кабуле тысячи людей укрылись в аэропорту, пытаясь выбраться из страны. Несколько человек погибли во время давки, а также из-за попыток улететь на шасси самолетов американских ВВС.

Ранее британский премьер-министр Борис Джонсон заявил, что Соединенное королевство готово в случае необходимости договариваться с радикальным движением «Талибан».

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