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Reuters: террорист-смертник взорвал автомобиль с китайскими гражданами в Пакистане

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Faisal Mahmood/Reuters

В пакистанском портовом городе Гвадар (провинция Белуджистан) произошел взрыв транспортного средства, перевозившего граждан Китая. Жертвами инцидента стали двое человек, передает агентство Reuters со ссылкой на местное правительство.

Представитель местной власти рассказал, что в результате атаки погибли два ребенка. По его словам, три человека также получили ранения из-за взрыва.

Как сообщает агентство, взрыв устроил террорист-смертник.

Гвадар находится в юго-западной Белуджистана, где уже давно действуют боевики-сепаратисты, добавляет агентство.

Ранее в июле в Пакистане подорвался автобус, из-за чего 10 человек погибли, еще 39 были ранены. Инцидент произошел в пакистанском округе Верхний Кохистан. Как заявили в администрации региона Хазара, автобус перевозил инженеров из КНР в город Дасу.

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