Синдеева прокомментировала внесение «Дождя» в реестр СМИ-иноагентов

Главный редактор «Дождя» Наталья Синдеева высказалась о признании телеканала иностранным агентом, ее слова приводит «Лента.ру».

«Только сами узнали. Эмоций, кроме матерных слов, которые вы все равно не сможете напечатать, никаких. Коллеги и я только что узнали, пока просто созваниваемся», — заявила Синдеева.

Министерство юстиции внесло телеканал «Дождь» в список СМИ-иноагентов, опубликованный на сайте ведомства, 20 августа 2021 года.

В этот же день иностранными агентами были признаны издание «Важные истории» и семь журналистов: Роман Анин, Дмитрий Великовский, Роан Шлейнов, Иирина Долинина, Алеся Мароховская, Олес Шмагун и Степан Петров.

До этого Минюст включил в реестр СМИ-иноагентов восемь журналистов, в том числе главреда «Открытых Медиа» Юлию Ярош и главреда «Проекта» Романа Баданина. «Открытые медиа» впоследствии закрылись.