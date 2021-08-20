Двухлетнюю девочку, пропавшую в Смоленской области, нашли живой

В Смоленской области двухлетнюю девочку, которая провела в лесу три дня, нашли живой. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Девочка ушла из дома, который располагается в Темкинском районе, 17 августа. После того, как родители сообщили об ее исчезновении в полицию, начались поиски. Всего в них участвовало около 400 человек: сотрудники следственного комитета, МВД, военнослужащие, добровольцы поисково-спасательного отряда «Сальвар» и местные жители. Сообщалось, что рядом с местом, где пропала девочка находится лес и несколько водоемов.

Через три дня после исчезновения ребенка удалось найти в нескольких километрах от дома. Отмечается, что ее увидел сотрудник спасательного отряда.

«Ребенку вызвали скорую, она немного истощена, а в остальном с ней все в порядке. Сейчас девочка в безопасности», — пишет Telegram-канал.

Ранее сообщалось, что в Тюмени нашли тело восьмилетней девочки. В конце июня она ушла из дома на улице Судостроителей и не вернулась.