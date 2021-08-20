Модель OnlyFans рассказала о последствиях запрета «сексуального контента»

Модель OnlyFans Арина Левченко считает, что после запрета площадки на публикацию контента «откровенно сексуального характера» некоторые модели уйдут работать на аналогичные сайты. Об этом сообщает Lenta.ru.

Левченко объяснила, что у части людей, ведущих аккаунты на OnlyFans, имеется более откровенный контент, чем просто фотографии эротического характера. По ее мнению, эти пользователи либо перейдут на другие платформы, либо начнут разделять контент. Например, фотографии будут на OnlyFans, а более откровенные видео уже на других платформах.

Левченко отметила, она ограничивается только фотографиями, поэтому запрет никак не повлияет на ее контент.

Ранее сообщалось, что с октября сервис подписки OnlyFans вводит запрет на публикацию контента с откровенным и сексуальным поведением. Авторам по-прежнему будет разрешено публиковать контент, содержащий наготу, при условии, что он соответствует Политике допустимого использования.

Представители площадки пояснили, что пошли на такой шаг из-за растущего давления со стороны банков и платежных сервисов.